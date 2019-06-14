Лондонский «Тоттенхэм» планирует приобрести двух футболистов за рекордные для английского клуба деньги.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, «Тоттенхэм» готов потратить рекордные суммы на полузащитников Джовани Ло Сельсо и Тангуя Ндомбеле. Отмечается, что «Бетис» уже отклонил предложение в 53 миллиона фунтов, но на аргентинца «Тоттенхэм» готов потратиться еще больше.

Также сообщается, что игрок «Лиона» Ндомбеле оценивается в 71 миллион фунтов, но лондонцы надеются снизить сумму перехода в ходе переговоров.

В данный момент самым дорогим игроком в истории «Тоттенхэма» является колумбиец Давинсон Санчес, который в 2017 году перешел из «Аякса» за 42 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что Ндомбеле может перейти в каталонскую «Барселону».