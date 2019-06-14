Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Национальная команда теперь находится на 43-м месте, на которое поднялась с 46-го

В активе российской команды 1436 баллов. Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии (1746 очков).

Отметим, в этом году российская сборная сыграла четыре матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии со счетом 1:3 и разгромили сборную Казахстана со счетом 4:0, а в июне российская команда одержала две победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Ранее букмекерские конторы понизили коэффициент на выход сборной России в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года.