Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram поздравила «Торонто Рапторс» с завоеванием чемпионства НБА.

В «истории» своего Instagram фигуристка опубликовала фото, на котором она смотрит финальный, шестой матч серии между «Торонто» и «Голден Стэйт» во время тренировки в компании Татьяны Волосожар и Максима Транькова, а также канадских фигуристов Тессы Вирту и Скотта Мойра.

Из сторис Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/7OV2JaKyva — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 14, 2019

Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт» встречался с «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 2-4. Шестая игра, ставшая решающей, завершилась со счётом 114:110. Ключевой момент в поединке произошел за восемь секунд до финальной сирены. Стефен Карри не смог забросить мяч в корзину с трёхочковой дистанции. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Клэй Томпсон, записавший себе в актив 30 очков и 5 подборов.