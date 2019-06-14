В семье экс-голкипера петербургского СКА Максима Соколова произошла трагедия: его старший сын подозревается в убийстве матери.

Следственный комитет Российской Федерации показал видеозапись с места преступления. На видео присутствует нож, которым было совершено убийство.

Ранее стали известны подробности случившегося. Младший сын Соколова на допросе сообщил, что его брат Максим готовил ритуальное убийство всей семьи. Мальчик рассказал, что Максим вошел в его комнату с кухонным ножом в руках. 15-летний подросток находился на диване, когда старший брат начал его душить, а затем попытался ударить ножом.

Семья проживает в частном доме коттеджного поселка Новая Романка, младшему брату удалось позвать на помощь соседей. Следствие проверяет версию, согласно которой он также мог быть причастен к убийству.

Напомним, Максим Соколов-старший работает в СКА тренером вратарей. 20 лет назад он выступал за СКА и был одним из лучших голкиперов Суперлиги.