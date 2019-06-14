Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка Дастином Порье.

Нурмагомедов отметил, что ему нравится, как Порье работает ногами. По мнению россиянина, Порье является «крепким парнем», поэтому надо дождаться, пока он устанет. Хабиб предупредил, что соперник должен быть готов к прессингу и борьбе.

«Конечно, бой в MMA начинается с боксёрского стиля, но я его завалю, заставлю устать и добью», — заявил Нурмагомедов в эфире BT Sport.

Напомним, ранее UFC утвердил официальную дату поединка: бой будет проходить 7 сентября 2019 года в Абу-Даби.

Все доступные билеты на предстоящий бой были распроданы за два дня. Арена Абу-Даби, где в третий раз в истории организации пройдет турнир, будет заполнена под завязку.