Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы выступать за национальную команду.

«Качеств должно быть много, — сказал тренер, слова которого приводит «Чемпионат». — Любить страну, иметь профессиональные качества футболиста и быть личностью, потому что стоять под своим флагом и гимном — не всякому по плечу».

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России успешно выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Команда дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Сейчас россияне борются за выход на чемпионат Европы-2020: в недавних отборочных матчах команда разгромила Сан-Марино со счётом 9:0, а затем обыграла Кипр — 1:0.