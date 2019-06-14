Соревновательный сезон в фигурном катании стартует еще нескоро, однако спортсмены не оставляют болельщиков без новостей. Nevasport рассказывает о самых важных событиях, произошедших за последние две недели.

Шома Уно будет тренироваться у Этери Тутберидзе

Японский фигурист Шома Уно покинул своего тренера Михоко Хигути, под руководством которой тренировался с пяти лет. Пока неизвестно, кто станет новым наставником спортсмена, однако летний сбор Уно намерен провести в группе Этери Тутберидзе. Уно подчеркнул, что сотрудничество будет временным. Как сообщают японские СМИ, под руководством Тутберидзе Уно рассчитывает подтянуть прыжки — в частности, четверные лутц и риттбергер. После возвращения в Японию спортсмен продолжит поиск тренера. Фигурист не исключает вероятность того, что в следующем сезоне будет работать вообще без тренера.

Полина Цурская завершила карьеру

Полина Цурская приняла решение завершить спортивную карьеру, чтобы получить образование в другой сфере. 17-летняя фигуристка отметила, что к такому решению она шла довольно давно. Дело не в том, что она устала от спорта — просто начала отчетливо понимать, что ей нужно определиться: либо оставить все как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере.

Брейди Теннелл стажируется в группе Алексея Мишина

Американка Брейди Теннел стажируется в группе Алексея Мишина. Сбор, который посетила Теннел, проходит во Франции. Мишин отметил, что инициатива исходила непосредственно от фигуристки. Кроме того, специалист добавил, что не может тренировать Теннелл на постоянной основе, так как для этого спортсменке необходимо переехать в Санкт-Петербург. При этом Мишин подчеркнул, что Теннел является примером трудолюбия.

Маттео Риццо будет работать в группе Брайана Орсера

Итальянский фигурист Маттео Риццо сообщил, что намерен провести летний сбор в группе канадского специалиста Брайана Орсера. Спортсмен будет готовиться в Канаде к новому сезону, однако 70% тренировок всё равно будут проходить в Италии. На данный момент Маттео тренируется под руководством своего отца Вальтера Риццо.

Медведева подверглась угрозам и атаке хейтеров

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева получила анонимное письмо от хейтера. Инцидент произошел в Японии, где фигуристка выступала на шоу Fantasy on Ice. Хейтер посоветовал Медведевой покинуть «Торонто Крикет Клаб», где она тренируется, и вернуться в Россию. Спортсменка призналась, что уже не в первый раз получает такие сообщения и уже не реагирует на них.

Спустя некоторое время после произошедшего Медведева подверглась атаке хейтеров в Инстаграме. Фигуристка поздравила соотечественников с Днём России, но перепутала цвета флага, за что болельщики обрушились на неё с критикой. Евгении пришлось закрыть комментарии в соцсети.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов уехали тренироваться в США

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов прибыла в США для дальнейших тренировок под руководством Марины Зуевой. Нина Мозер и Максим Траньков, которые тренировали пару в минувшем сезоне, продолжат работу, однако будут посещать Флориду лишь иногда — по определенному графику.

Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов с состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2019/20. В состав женской сборной России вошли ученицы Этери Тутберидзе, которые в новом сезоне начнут выступать на взрослом уровне. Также в команде оказались Алина Загитова, Евгения Медведева, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

Кандидатами в мужскую команду стали Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Роман Савосин.