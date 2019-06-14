Агент полузащитника «Эвертона» Николы Влашича Тончи Мартич рассказал о возможном переходе в московский клуб на постоянной основе.

«ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать», — сказал Мартич, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, Влашич был арендован у «Эвертона» летом прошлого года на один сезон. В 25 встречах РПЛ минувшего сезона 21-хавбек забил пять голов и сделал пять результативных передач. В Лиге Чемпионов в активе Влашича три мяча и две голевых передачи в шести матчах.

Ранее «Эвертон» оценил хорватского полузащитника Николу Влашича в 13,5 миллионов евро. Отмечается, игрок уже уведомил клуб, что хочет сменить команду.