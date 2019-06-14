Лондонский «Арсенал» хочет приобрести молодого бразильского полузащитника «Фламенго» Рейнира Жезуса.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, футболист также способен играть на позиции нападающего, а игрока уже сравнивают с Кака. Отмечается, что «Арсенал» уже готовит официальное предложения по игроку.

В данный момент Жезус является капитаном сборной Бразилии до 17 лет, за которую провел 9 игр и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Арсенала» планирует подписать контракт с полузащитником французского «ПСЖ» Адриеном Рабьо. Об этом сообщал Daily Mail. По информации источника, игроком заинтересован лично главный тренер лондонцев Унаи Эмери, который ранее возглавлял «ПСЖ», когда за команду выступал Рабьо.