Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о месте россиян в рейтинге ФИФА и рассказал о главной задаче национальной команды.

«Мы никогда это не комментируем, занимаемся своим делом. Поднялись, хорошо. Задача другая — не подняться и не опуститься, а попасть на чемпионат Европы», — сказал Черчесов, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации. Национальная команда теперь находится на 43-м месте, на которое поднялась с 46-го В активе российской команды 1436 баллов. Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии (1746 очков).

Напомним, 11 июня сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в рамках отборочного турнира на чемпионате Европы-2020. Победный гол забил Алексей Ионов.