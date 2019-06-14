Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева Ксения рассказала, за счет чего ее муж стал обладателем Кубка Стэнли.

По словам жены хоккеиста, дело в дисциплине и строжайшем режиме.

«Это его безграничная преданность делу и контроль над происходящим. Все, чего он добился, это полностью его заслуга», — сказала Ксения Барбашева, слова которой приводит официальный сайт НХЛ.

Ранее «Сент-Луис Блюз» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли одержал победу над «Бостон Брюинс» и завоевал трофей. Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Счет в серии — 4-3.

В 80 матчах регулярного чемпионата на счету Барбашева 26 (14+12) очков, в 25 матчах плей-офф – шесть (3+3) баллов.