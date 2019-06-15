В Сан-Паулу начался матч первого тура Кубка Америки между сборной Бразилии и национальной командой Боливии.

Матч открытия турнира, который проходит на стадионе «Морумби», начался в 03:30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Отметим, в группе А, помимо Бразилии и Боливии, также присутствуют Венесуэла и Перу. Очный матч этих команд пройдет 15 июня в 22:00 по московскому времени.

Данный турнир принимает пять городов и шесть стадионов. Кроме того, в качестве гостевых сборных в Кубке Америки принимают участие сборные Японии и Катара.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может завершить карьеру в национальной команде по окончании Кубка Америки.