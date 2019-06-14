Японские поклонники фигурного катания поддержали двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву после того, как анонимный хейтер прислал ей письмо.

Во время шоу Fantasy on Ice в Японии Медведева получила записку, в которой неизвестный призвал её покинуть Японию, а также уйти из «Торонто Крикет Клаб» и вернуться в Россию. После этого японские фанаты запустили акцию #JapanLoveEvgenia и начали размещать в социальных сетях рисунки и коллажи в поддержку фигуристки.

Напомним, первым о письме с угрозами сообщил американец Джонни Вейр, который находится в дружеских отношениях с Медведевой. После этого сама фигуристка заверила, что произошедшее никак не зацепило её. «Это было уже не в первый раз«, — пояснила спортсменка.