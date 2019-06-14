Евгений Загорулько, тренер бывшего российского легкоатлета Андрея Сильнова, прокомментировал обвинения в употреблении допинга, предъявленные спортсмену.

Загорулько эмоционально высказался в адрес информатора WADA Григория Родченкова. «Этот подонок решил раскрошить весь российский спорт, а мы сидим и молчим», — заявил тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Специалист заверил, что Сильнов употреблял лишь те препараты, которые выдавали в Министерстве спорта и ФМБА.

По мнению тренера, Родченков был заинтересован в том, чтобы из отрицательных допинг-проб делать положительные.

Ранее стало известно, что Родченков действительно мог «загрязнять» чистые пробы спортсменов. Выяснилось, что Родченков заявлял о наличии запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов ещё до того, как они были проанализированы экспертами. Примечательно, что потом в пробах именно тех спортсменов, которых упоминал Родченков, обнаруживался допинг.