Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано ушел из петербургского «Зенита».

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» благодарит Исаака за сотрудничество и желает новых успехов!» — сообщает «Зенит».

Отметим, Серрано работал в основном составе команды Сергея Семака с 2016 года. Ранее испанец занимался исследованиями и преподавал в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды, а также практиковал в собственной клинике в Барселоне.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется центральных хавбеком испанского «Бетиса» Виктора Камараса. Футболист начинал карьер в «Леванте», затем играл в аренде в «Алавесе». Два года назад он перешел в «Бетис», подписав контракт на пять лет.