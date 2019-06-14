Нападающий французского «Пари Сен Жермен» Неймар в ходе допроса полиции в Сан-Паулу опроверг утверждение, что бил девушку, которая затем обвинила его в изнасиловании.

Об этом сообщает Globo. По информации источника, на допросе Неймар заявил, что интимная связь с бразильской моделью Наджилой Триндаде была по обоюдному согласию, а девушку он лишь шлепал по ее же просьбе.

Ранее стало известно, что переписка Неймара с Триндади была выложена в интернет. В переписке модель упрекнула Неймара в том, что он не приехал к ней в отель, как обещал. На следующий день Неймар писал девушке, что прощает ее за то, что она его ударила. В ответ Триндади отправила фотографию с синяками на ее теле.