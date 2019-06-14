Команды Формулы-1 на встрече с представителями Международной федерации автоспорта договорились о переносе сроков утверждения нового технического регламента на октябрь.

Об этом сообщает Motorsport.com. По информации источника, голосование по отсрочке публикации новых правил было тайным. Отмечаетяс, что общие параметры регламента уже определены, но предстоящие четыре месяца позволят лучше его доработать.

При этом к обсуждению регламента будут больше привлекать гонщиков. Например, на встрече в Париже присутствовал пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Ранее британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 7-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Канады. Гонка прошла в Монреале на трассе «Жиль Вильнев».