Большой спорт практически полностью уходит на каникулы, оставляя нам лишь пару сомнительного интереса мероприятий. Когда вернутся любимые соревнования и что делать, пока их нет?

Футбол

Первый тур российской премьер-лиги стартует 14 июля. Любители нашего футбола могут порадоваться: так рано чемпионат России не стартовал давно. Чемпион страны, петербургский «Зенит», начнет поход за вторым подряд золотом домашним матчем против «Тамбова». Серебряный призер, «Локомотив», дома сыграет с «Рубином», а занявший третье место «Краснодар» в гостях встретится с «Ахматом». Восемью днями до первого тура, 6 июля, нас ждет еще и Суперкубок России — «Зенит» встретится с «Локомотивом» на «ВТБ Арене».

Самая богатая лига мира, АПЛ, стартует на месяц позже. Первый матч пройдет 9 августа, обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет против возвращенца из Чемпионшипа «Норвича». Большая часть матчей первого тура состоится на следующий день, 10 августа.

Что касается Лиги чемпионов, то самый первый раунд там стартует в конце июня, но матчи с участием клубов из Андорры, Косово, Гибралтара и Сан-Марино смотреть будет вряд ли интересно. То же самое касается Лиги Европы, в которой игры российских команд пройдут в июле, а первыми начнут тульский «Арсенал» и московский «Спартак». Не стоит забывать о Суперкубке УЕФА, дата которого уже известна — 14 августа «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Стамбуле.

Хоккей

Предсезонные турниры с участием клубов КХЛ, а также олимпийской сборной России пройдут уже в августе. Из наиболее интересных — турнир имени Пучкова в Петербурге и Sochi Hockey Open в столице Олимпиады. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги по своему обыкновению начнется в начале сентября. Регулярка НХЛ же стартует на месяц позже, в октябре.

Первый турнир с участием сборной России в новом сезоне пройдет с 7 по 9 ноября, в Хельсинки на льду «Хартвалл Арены». В Кубке Карьяла примут участие, как и всегда, сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Баскетбол

Практически все баскетбольные соревнования стартуют в октябре. Единая лига ВТБ традиционно начинается в начале октября, давая командам время на комплектацию составов. То же касается и Национальной баскетбольной ассоциации, матчи которой стартуют обычно чуть позже игр нашей лиги. Евролига и Кубок Европы также начинаются в октябре, с разницей в несколько дней.

Однако в этом году большой баскетбол начнется чуть раньше — 31 августа в Китае стартует чемпионат мира, в котором примет участие и сборная России.

Волейбол

Предварительный этап мужской Суперлиги также начинается в октябре. Но в начале сентября и здесь ожидается мужской чемпионат мира.

Фигурное катание

Для любителей зимних видов спорта даже летом найдется, что посмотреть. Правда, в самом конце: с 21 по 24 августа пройдет Гран-при среди юниоров в Куршевеле, и с этого начнется серия прокатов, в том числе в Челябинске с 11 по 14 сентября.

Ну, а пока не начались действительно интересные мероприятия, можно посмотреть на мужскую и женскую сборные России в Лиге Наций или не спать всю ночь, чтобы увидеть Месси в Кубке Америки. Возможно, в последний раз.