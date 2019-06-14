Известный портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость российских футболистов.

Последнее крупное обновление состоялось в декабре 2018 года, с того момента стоимость многих игроков значительно возросла. Например, трансферная стоимость нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артём Дзюбы возросла на три миллиона евро.

Зимой игрок оценивался в 13 миллионов евро, сейчас — в 16 миллионов.

Профессиональной футбольной лиги. Последнее глобальное обновление состоялось в декабре 2018 года.

Напомним, в минувшем сезоне Дзюба впервые в карьере завоевал титул чемпиона России, выиграв РПЛ в составе «Зенита». Футболист также выступает в национальной команде — он принимал участие в двух отборочных матчах на чемпионат Европы 2020 года.