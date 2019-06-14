В Ленинградской области в процессуальном порядке задержан 15-летний сын экс-голкипера СКА Максима Соколова.

Напомним, накануне супруга Соколова Ирина была найдена мёртвой в своем доме в коттеджном посёлке. Изначально в убийстве подозревался старший сын Соколова 18-летний Максим, однако теперь следствие проверяет другую версию.

Младший сын был допрошен полицией в качестве несовершеннолетнего подозреваемого. На данный момент следствие выясняет все подробности трагедии, затем будет решен вопрос о назначении экспертиз.

Ранее 15-летний подросток рассказывал, что его старший брат Максим ворвался к нему в комнату с ножом в руках. Мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, чтобы попросить соседей о помощи. Вернувшись с соседом, он обнаружил тело убитой матери.

Следственный комитет показал видео с места преступления.