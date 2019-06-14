Полузащитник «Ростова» Роман Еременко подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт «Ростова». Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом будет рассчитано на четыре года.

Еременко присоединился к составу «Ростова» в январе 2019 года, когда расторг контракт с московским «Спартаком». В минувшем сезоне он принял участие в восемнадцати матчах, отметился четырьмя забитыми мячами и сделал три голевые передачи.

Президент донского клуба Арташес Арутюнянц заявил, что Еременко усилил команду в прошлое трансферное окно, поэтому «Ростов» заинтересован в продолжении сотрудничества. «Уверен, что Еременко и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — заявил специалист.