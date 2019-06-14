Новый футбольный клуб «Махачкала» может быть допущен к внештатному лицензированию ПФЛ.

Как сообщил Председатель Союза Федераций футбола Южного федерального округа РФ Лом-Али Ибрагимов, на данный момент ведется активная работа. Ибрагимов добавил, что в Махачкале должен быть футбольный клуб, но для начала ему нужно пройти лицензирование.

«Но пока нужно решать много вопросов, — сказал специалист, слова которого приводит «Рейтинг Букмекеров». — Ведь не ясно, кто будет поддерживать клуб — регион или кто-то извне». Ибрагимов отметил, что есть вопросы и по поводу школы клуба: неизвестно, на какой базе будет работать академия — «Анжи» или «Динамо».

Отмечается, что клуб создаётся не на тот случай, если «Анжи» не получит лицензию, а как самостоятельная организация.