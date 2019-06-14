Младший сын экс-голкипера петербургского СКА Максима Соколова отличался странностью в поведении. Об этом сообщает руководство школы, в которой учился 15-летний подросток.

Как стало известно «Пятому каналу», мальчик был переведен на домашнее обучение, но до этого ходил в ту же школу, что и его старший брат Максим. «Психологически он был такой странный, — сказал сотрудник школы. — Все вызовы Ирины в школу — были не по поводу старшего брата, а по поводу поведения младшего».

Напомним, в семье Максим Соколова произошла трагедия: его супруга Ирина была убита в собственном доме в коттеджном поселке. Полиция задержала младшего сына Соколова — 15-летний подросток проходит в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Изначально была вынесена версия, что убийцей является старший сын Соколова — Максим. Однако теперь следствие ищет доказательство вины младшего сына.