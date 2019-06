View this post on Instagram

Подарочки для Алины от болельщиков на шоу #FantasyOnIce 😍 1) Кукла для Алины в костюме Кармен! ❤️ 2) Набор подарков и главное, наушники с Рилаккумой)) . . Источники: https://twitter.com/_yamorinomimi/status/1139483569590398976?s=21 . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnIce #FantasyOnIce2019