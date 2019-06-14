Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в подарок куклу, костюм которой повторяет платье спортсменки для программы «Кармен».

Такой подарок фигуристке сделали японские болельщики. Загитова принимала участие в ледовом шоу Fantasy on Ice, которое проходило в Японии, и исполняла там свою соревновательную программу.

Сама фигуристка призналась, что ей очень нравится выступать в Японии, так как публика оказывает радушный прием. Загитова поблагодарила всех за поддержку и добавила, что теплые слова сильно помогают ей. «Все, что я делаю на льду, — и ваша заслуга тоже, потому что вы мне помогаете морально», — сказала Загитова.

Напомним, японские фанаты всегда поддерживают российских фигуристов. Недавно они запустили хэштег #JapanLoveEvgenia в поддержку Евгении Медведевой, которая получила анонимное письмо с угрозами.