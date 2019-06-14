Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в подарок куклу, костюм которой повторяет платье спортсменки для программы «Кармен».
Такой подарок фигуристке сделали японские болельщики. Загитова принимала участие в ледовом шоу Fantasy on Ice, которое проходило в Японии, и исполняла там свою соревновательную программу.
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Подарочки для Алины от болельщиков на шоу #FantasyOnIce 😍 1) Кукла для Алины в костюме Кармен! ❤️ 2) Набор подарков и главное, наушники с Рилаккумой)) . . Источники: https://twitter.com/_yamorinomimi/status/1139483569590398976?s=21 . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnIce #FantasyOnIce2019
Сама фигуристка призналась, что ей очень нравится выступать в Японии, так как публика оказывает радушный прием. Загитова поблагодарила всех за поддержку и добавила, что теплые слова сильно помогают ей. «Все, что я делаю на льду, — и ваша заслуга тоже, потому что вы мне помогаете морально», — сказала Загитова.
Напомним, японские фанаты всегда поддерживают российских фигуристов. Недавно они запустили хэштег #JapanLoveEvgenia в поддержку Евгении Медведевой, которая получила анонимное письмо с угрозами.