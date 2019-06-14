Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала видеозапись, на которой ест цветы.

«Диета, неделя 4», — написала фигуристка на видео, опубликованном в историях её «Инстаграма».

Напомним, в марте Медведева сообщила, что решила стать вегетарианкой. Фигуристка отказалась от мяса и сделала выбор в пользу растительного питания. «Это те перемены, о которых я хотела, но ещё не могла говорить в Великом Новгороде», — подчеркнула спортсменка.

Фигуристка отметила, что изменила своё питание недавно — незадолго до финала Кубка России. Сейчас спортсменка не ест не только мясо, но и молочный белок. При этом Медведева заверила, что не держит себя в слишком строгих рамках: «Мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла».

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль, пропустив вперед представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Алину Загитову.