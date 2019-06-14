Раненый старший сын экс-голкипера петербургского СКА Максима Соколова пришел в себя. Напомним, он оказался в реанимации Всеволожской Клинической межрайонной больницы на аппарате искусственного дыхания после трагедии, произошедшей накануне.

Супруга Максима Соколова Ирина была убита в собственном доме в коттеджном поселке. Полиция задержала младшего сына Соколова— 15-летний подросток проходит в качестве несовершеннолетнего подозреваемого. Версия мальчика, которая изначально рассматривалась правоохранителями как приоритетная, гласила, что мать убил старший брат, которому он в отместку нанес два ранения взятым у соседей ножом.

«Найденный с перерезанным горлом рядом с убитой матерью Максим Соколов пришёл в сознание», — сообщает Life.

Показания раненого Соколова должны помочь следователям разобраться в произошедшем.