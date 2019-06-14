Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон сообщил, что его бывшая супруга Робин Гивенс была ему неверна.

В соей автобиографии Тайсон рассказал об одном неприятном инциденте. По словам боксера, он застал свою супругу в постели с голливудским актером Брэдом Питтом. «Питт дрожал от страха и умолял не бить его», — написал Тайсон. Американец утверждает, что это произошло в конце 80-х годов.

В автобиографии спортсмен признался, что хотел сохранить брак, несмотря на предательство жены. Однако в дальнейшем Гивенс продолжила изменять, поэтому союз всё же распался. Потом пара вновь сошлась и вновь распалась. Более того, женщина обвинила Тайсона в домашнем насилии.

Стоит отметить, что сама Гивенс уже успела прокомментировать эту информацию. Она заявила, что написанное Тайсоном — неправда, супруг никогда не заставал её в постели с Питтом.