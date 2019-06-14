Супруга бывшего голкипера СКА Максима Соколова была убита в собственном доме. Один из соседей сообщил, что «скорая помощь» не приезжала на протяжении 25 минут.

В интервью «Пятому каналу» сосед не стал раскрывать подробности известных ему деталей происшествия, но выразил недовольство тем, что экстренные службы работают недостаточно оперативно. «Вы бы лучше разобрались, почему «скорая» ехала 25 минут, — заявил мужчина. — Почему полиция приехала через 20 минут? Когда человек был живой еще».

Напомним, супруга Соколова Ирина была убита 13 июня. В качестве подозреваемых проходят два её сына. Сначала полиция предположила, что убийцей является 18-летний Максим, однако затем начала проверять другую версию, согласно которой вина падает на младшего сына. 15-летний подросток задержан в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.