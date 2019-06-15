Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился мнением о смешанных единоборствах.

«Ну что этот UFC, подрались и забыли», — считает Кремлев.

По его словам, бокс — это история и традиции, а ММА — просто вспышка на том, что бойцы друг друга унижают.

Кремлев подчеркнул, что дело исключительно в этом, а не в боях.

«Бокс — культура и история. Он был и будет. По популярности и даже по гонорарам это второй вид спорта после футбола», — сказал Кремлев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель выразил мнение, что бой между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером не состоится. Валькарсель уверен, что Джошуа не будет драться с Уайлдером после того, как потерпел поражение от Энди Руиса.