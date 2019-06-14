Управление ФСИН России по Москве прокомментировало заявление адвоката Александра Кокорина о том, что переданная в СИЗО беговая дорожка для футболиста не дошла до адресата.

«Спортивный инвентарь, который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, — приводит слова пресс-службы ФСИН «Р-Спорт». — Футболисты им пользуются во время занятий». Отмечается, что среди инвентаря были гантели, теннисные ракетки и прочее, однако беговой дорожки не было — её вообще не передавали в учреждение.

Напомним, Кокорин просил, чтобы ему прислали беговую дорожку, так как она необходима для восстановления больного колена. Весной 2018 года футболист порвал крестообразные связки, из-за чего был вынужден пропустить домашний чемпионат мира.

К осени спортсмен восстановился и начал принимать участие в матчах, однако в октябре попал в СИЗО.