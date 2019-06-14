14 июня 2019 года исполняется ровно год со старта чемпионата мира-2018 в России. К этой дате Nevasport предлагает читателям непростой тест — вспомните все национальные сборные, которые принимали участие в мундиале.

Команд — 32, времени на то, чтобы перечислить все — пять минут. Воспоминания наверняка еще свежи в памяти, поэтому назвать последнюю команду группы G вам не составит труда.





Напомним, чемпионат мира прошел в городах России летом 2018 года. Матчи принимали 12 стадионов в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.

Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, где проиграли по пенальти сборной Хорватии. Чемпионом мира стала сборная Франции.