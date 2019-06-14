Мать бывшего вратаря СКА Максима Соколова Нина считает, что если старший сын — тоже Максим Соколов — ударил мать ножом, на то были причины.

«Что это за мама такая, что она там такого наговорила, чтобы сын кинулся на нее с ножом? Что можно было сказать сыну, который сдавал сегодня ЕГЭ, чтобы он ее зарезал», — возмутилась женщина в эфире «Пятого канала».

Она также рассказала, что в пятилетнем возрасте юноше диагностировали лейкоз, и мама 9 месяцев спасала его в больнице.

Напомним, супруга Соколова Ирина была убита 13 июня. В качестве подозреваемых проходят два её сына. Сначала полиция предположила, что убийцей является 18-летний Максим, однако затем начала проверять другую версию, согласно которой вина падает на младшего сына. 15-летний подросток задержан в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.