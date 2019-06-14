Сборная России обыграла Польшу в третьем туре предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужчин. Встреча проходила в Иране и завершилась победой подопчных Туомаса Саммелвуо со счетом 3-1 (24-26, 25-20, 25-22, 25-19). Россияне проиграли первый сет в напряженной концовке, но затем довольно уверенно взяли три партии подряд.

Таким образом, Россия одерживает четвертую победу победу подряд. Ранее команда Саммелвуо обыграла Италию, США и Португалию. У россиян пока одно единственное поражение — от Франции, которое слоучилось в первом туре.

Напомним, что в предварительном этапе Лиги наций шестнадцать команд играют по круговой системе. Россия продолжает бороться за выход в «финал шести».

В финальный раунд соревнований в Чикаго с 10 по 14 июля.