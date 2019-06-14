Японский полузащитник «Токио» Такефуса Кубо стал футболистом мадридского «Реала».
Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба. Отмечается, что Кубо присоединится к резервной команде «Реала» «Кастилье» со следующего сезона.
В текущем сезоне японской J-лиги 18-летний полузащитник провел 13 встреч и забил четыре мяча.
В 2017 году Кубо, который четыре года подряд проходил обучение в академии «Барселоны» и получил прозвище «японский Месси», стал самым молодым автором гола в чемпионате Японии в возрасте 15 лет и десяти месяцев.
Отметим, игрок дебютировал за сборную Японии 9 июня в матче против команды Сальвадора.
Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может завершить карьеру в национальной команде по окончании Кубка Америки.