Японский полузащитник «Токио» Такефуса Кубо стал футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба. Отмечается, что Кубо присоединится к резервной команде «Реала» «Кастилье» со следующего сезона.

В текущем сезоне японской J-лиги 18-летний полузащитник провел 13 встреч и забил четыре мяча.

В 2017 году Кубо, который четыре года подряд проходил обучение в академии «Барселоны» и получил прозвище «японский Месси», стал самым молодым автором гола в чемпионате Японии в возрасте 15 лет и десяти месяцев.