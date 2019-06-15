Мужская сборная России в сыграет матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия с командой Канады. Для подопечных Туомаса Саммельвуо это будет восьмая игра на турнире. В предыдущих семи встречах одержано шесть побед. Вчера россияне обыграли действующих чемпионов мира поляков в четырех партиях.

Матч против Канады состоится сегодня, 15 июня, в 14.00 по московскому времени.

Завтра сборная России сыграет с хозяевами иранцами.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд. Среди них — хозяин финала сборная США.