Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу на имя исполняющего обязанности прокурора Москвы в адрес Анастасии Зверевой, которая представляла прокуратуру на заседании по апелляции.

В жалобе Бушманов заявляет о многочисленных нарушениях со стороны Зверевой, отмечает, что прокурор демонстрировала пренебрежительное отношение к суду и присутствующим на заседании, изучала материалы другого дела в ходе слушания, а также не выполняла функции прокурора, не мотивируя свою процессуальную позицию и не отвечая на доводы апелляционных жалоб выступавших защитников.

Адвокат попросил исполняющего обязанности прокурора Москвы Олега Манакова провести служебную проверку.

Напомним, накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобы на приговор Кокорина и Мамаева, однако отказался менять меру пресечения. Таким образом, Кокорин и его младший брат Кирилл получили полгода колонии общего режима, Мамаев и общий друг компании Александр Протасовиций — год и пять месяцев. В счёт идёт и то время, что задержанные провели в СИЗО.

На вчерашнем заседании не присутствовали пострадавшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин.