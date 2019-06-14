После первого тайма матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Кипра состоялась свадебная церемония. Событие произошло в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в перерыве игры. В брак вступили победили конкурса, который проводился Российским футбольным союзом и официальным спонсором сборной России.

Сборная России в этой игре одержала победу над Кипром со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Алексей Ионов, реализовавший передачу Федора Кудрашова. Также во время матча проводилось голосование на лучшего игрока — им стал полузащитник «Монако» Александр Головин.

В отборочной группе I команда Станислава Черчесова располагается на втором месте 9 очками. Лидирует Бельгия, которая на данный момент очков не теряла.