Российский бегун Артем Денмухаметов временно отстранен от соревнований из-за сотрудничества с отстраненным тренером.

Об этом сообщает официальный twitter независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit. Причиной называется его сотрудничество с тренером Владимиром Казариным, который был отстранен за нарушения антидопинговых правил.

Отметим, Денмухаметов специализируется на беге на 400 метров.

Владимир Казарин в 2017 году был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Тренер был одним из основных фигурантов расследования допингового скандала в российской легкой атлетике.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин высказался о ситуации с имиджем организации, а также призвал тренеров сборной публично говорить на тему допинга.

Напомним, с 2015 года ВФЛА исключена из состава международной федерации легкой атлетики за допинговые проблемы.