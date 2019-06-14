Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в голландском Хертогенбосхе. В четвертьфинале она обыграла бельгийку Гретье Миннен, которая попал в основную сетку через сито квалификации. Итоговый счет встречи — 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался более двух часов.

За это время Вероника сделала шесть эйсов и совершила две двойные ошибки, реализовав четыре из 14 брейк-пойнтов. Миннен подала четыре раза навылет и допустила сразу восемь двойных ошибок, сделав три брейка.

За право сыграть в финале Кудерметова сыграет с победительницей матча между другой россиянки Екатерины Александровой и американки Элисон Риске.

Год назад турнир в Хертогенбосхе выиграла сербка Александра Крунич, обыгравшая в финале бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.