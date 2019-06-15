В интернете появились фото гостевой формы английского «Манчестер Сити» на новый сезон.

Основной цвет футболки — черный, на рукавах разноцветная окантовка. Экипировщиком команды стала Puma.

Ранее спонсором «Мначестер Сити» была компания Nike, но с 1 июля ее место займет Puma. Соглашение с Puma рассчитано на десять лет, за которые «Сити»получит 760 миллионов евро.

Ранее в интернете появились кадры с возможным вариантом гостевой формы санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в сезоне-2019/20. Дизайн нового комплекта показали на портале Footy Headlines, который публикует фотографии возможных футбольных форм до их официальной презентации. Чаще всего варианты, публикуемые порталом, затем подтверждаются в клубах.