В день годовщины со дня старта ЧМ-2018 РФС выпустил мини-фильм, в котором игроки сборной России вспомнили о домашнем турнире.

Как сообщает пресс-служба национальной команды в комментарии к фильму, в нем зрители узнают ответы на многие вопросы. Например, что обсуждали в победной раздевалке «Лужников»? Успел ли во время ЧМ съездить домой на передышку Роман Зобнин? Должен ли был бить пенальти Артем Дзюба Испании? И многие другие.

Напомним, чемпионат мира прошел в городах России летом 2018 года. Матчи принимали 12 стадионов в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.

Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, где проиграли по пенальти сборной Хорватии. Чемпионом мира стала сборная Франции.