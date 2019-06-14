Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников, который является самым титулованным теннисистом в истории России, рассказал о сумме, сколько денег он заработал за свою жизнь.

По словам Кафельникова, за спортивную карьеру он заработал около 24 миллионов долларов до вычета налогов. Налогов, по словам Кафельникова, в среднем было 25%. Карьера Кафельникова длилась 11 лет.

«А в бизнесе я заработал где-то в два раза меньше», — отметил вице-президент Федерации тенниса России на вопрос «Царьград ТВ».

Отметим, что Кафельников начал карьеру в 1992 году, а свой последний матч провел в 2003 году. В его активе 26 титулов в одиночном разряде, в том числе победы в турнирах Большого шлема — в 1996 «Роллан Гаррос» и в 1999-м — Australian Open. В 1999 году он был первой ракеткой мира.