Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери может стать футболистом «Шеффилд Юнайтед».

Об этом сообщает Talk Sport. Отметим, в июле 36-летний футболист станет свободным агентом. В «Баварии» Рибери играл с 2007 года.

Отметим, в завершившемся сезоне «Шеффилд Юнайтед» занял второе место в Чемпионшипе и вместе с «Норвичем» вышел в английскую премьер-лигу. Третью путевку в финале плей-офф завоевала «Астон Вилла».

Ранее также сообщалось, что английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» получил в долг крупную сумму денег от семьи экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, организация дала «Шеффилду» в долг 3,5 миллиона евро.