Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила американке Алисон Риск в четвертьфинале турнира в голландском Хертогенбосе. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершилась победой американской теннисистке в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Ранее в полуфинал пробилась россиянка Вероника Кудерметова, обыгравшая бельгийку Грет Миннен. Таким образом, именно Риск сыграет в полуфинале с Кудерметовой.

Год назад турнир в Хертогенбосхе выиграла сербка Александра Крунич, которая обыграла в финале бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5,