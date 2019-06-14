15-летний сын бывшего голкипера СКА и сборной России Максима Соколова Арсений стал главным подозреваемым в убийстве матери. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Ранее следствие склонялось к версии, что в причастном виновен старший сын Максим, пытавшийся после этого покончить с собой.

Однако о другом говорит характер ранений 17-летнего спортсмена. У Соколова-среднего выявлен порез горла с повреждением органов дыхания. Кроме того, ранения грудной клетки: задеты легкие. У парня стоят дренажи в обоих легких, трубка в горле и аппарат ИВЛ. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Младший сын Соколова странно ведет себя на допросе. Он поменял свои показания, добавив, что мстил брату за маму — бросился его добивать. Однако у следователей появились вопросы. Нестыковки в его показания — если он видел тело мамы до того, как побежал к соседям, то почему не бросился мстить сразу. А если мать была еще жива, почему отправился к соседям, а не к ней.

Ранее были сведения, что Арсений Соколов задержан. Он проверяется следствием на причастность к убийству матери. Первым делом сообщалось, что мать убил старший сын Максима Соколова.