Знакомый бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова рассказал об отношениях в семье Соколовых. По его словам, младший сын тренера Арсений был раздолбаем и лентяем.

«Арсений — паршивая овца. Старший сын — звездочка, надежда и опора», — приводит слова знакомого телеграм канал «112»..

Знакомый Соколова отметил, что видел младшего на тренировках — он не очень талантлив, не собран и не имеет желания. Знакомый сообщил, что Арсений постоянно ссорился с матерью — та жаловалась отцу. Якобы папа возился с Максимоом, а младший Арсений оказался не нужен, его и переклинило — такова версия знакомого.

Ранее появились сведения, что младший сын экс-хоккеиста Арсений Соколов задержан и проверяется следствием на причастность к убийству матери. Так, он является главным подозреваемым в этом деле, хотя изначально были сведения, что старший сын Максима Соколова убил мать, а потом пытался покончить с собой.