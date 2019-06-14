Защитник казанского «Рубина» Игорь Калинин перебрался в московское «Динамо». Переход футболиста бело-голубые подтвердили на своем официальном сайте. Контракт с игроком подписан на три года.

В прошедшем сезоне Калинин сыграл в восьми матча за «Рубин», забил гол и сделал две голевые передачи. Футболист отметился качественным исполнением стандартных положений.

Ранее Калинин играл за «Зарю», Звезду», «Волгарь» и «Краснодар. В 2013 году выступал за юношескую сборную Украины, а в 2014 получил российский паспорт.

«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» занял 11-е место, опередив московский клуб на три очка.