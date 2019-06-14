Футболисты петербургского «Зенита» приступили к тренировкам в Удельном парке после окончания отпуска.

В первой тренировке команда Сергея Семака работала в усеченном составе. В ней приняли участие те игроки, кто не выступал в матчах национальных сборных,. Среди них — вернувшиеся после аренды в «Арсенале» и «Рубине» Лука Джорджевич и Егор Бабурин.

Перед стартом тренировки игроки и персонал поздравили с прошедшим днем рождения Антона Заболотного, пропустив его через традиционный тоннель. Затем чемпионы России провели серию беговых и игровых упражнений.

Тренироваться в Петербурге «Зенит» продолжит до 18-го июня. Уже во вторник команда отправится в Австрию на первый тренировочный сбор. Там команда пробудет до конца месяца и сыграет в четырех товарищеских встречах.

Первый официальный матч нового сезона «Зенит» сыграет 6-го июля в Москве в матче за Суперкубок с московским «Локомотивом».