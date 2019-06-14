Чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова застрелили в Лос-Анджелесе. В происшествии обвиняется житель Юры Ретт Нельсон. Он застрелил Кольцова и пытался убить человека, который был рядом с Кольцовым. Позже он застрелил шерифа Лос-Анджелеса Джозефа Солано, не зная, что тот полицейский.

Сообщается, что Нельсон вступил в словесную перепалку с Кольцовым, а затем применил оружие. Прибывшая скорая помощь боролась за жизнь россиянина, однако спустя 20 минут он скончался.

Теперь Нельсону грозит смертная казнь. Оказывается, в мае он ушел из дома с оружием и не вернулся.

31-летний Кольцов был мастером спорта по сноуборду, побеждал вчемпионат России и становился бронзовым призером первенства страны в 2010 году в дисциплине биг-эйрэ. В сборной России Кольцов выступал с 2007 года.