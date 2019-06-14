После ухода Исаака Серрано «Зениту» нужен был новый тренер по функциональной подготовке. Клуб нашел такого специалиста: контракт с «Зенитом» подписал испанец Феликс Фернандес Ледесма 1979 года рождения. Свою карьеру в качестве физиотерапевта Ледесма начинал в 2002 году в «Эстремадуре».

Спустя пять лет он перешел в «Ливерпуль», где находится три сезон, став вице-чемпионом АПЛ. В 2013-м перешел в московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России.

В 2015 году Ледесма входил тренерский штаб сборной России под руководством Леонида Слуцкого, принимая участие в подготовке сборной России на Евро-2016.

Затем перебрался в мадриский «Реал», с которым выиграл Лигу Чемпионов, после чего снова вернулся в «Локомотив». Полтора сезона отработал в московском клубе, а затем перешел в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

«Зенит» в твиттере поприветствовал Ледесму в Петеруберг и пожелал успехов в стане сине-бело-голубых.